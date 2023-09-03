Керівна партія Грузії визнала, що не зможе оголосити президентці імпічмент

Голова фракції "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе визнав, що парламент не зможе реалізувати процедуру імпічменту президентці Саломе Зурабішвілі, оскільки для цього забракне голосів.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

За його словами, опозиція чітко зафіксувала підтримку Саломе Зурабішвілі, "коли вона порушує Конституцію".

"У частині виконання імпічменту ми не бачимо сенсу. Ми вважаємо, що і сьогодні неможливо мобілізувати 100 голосів. Це було наше припущення, але тепер воно вже підкріплене доказами – всі кажуть, що не підтримають", – сказав Мдінарадзе.

Він зауважив, що опозиція підтримує президентку, і "Грузинська мрія" не збирається "благати" своїх опонентів про підтримку процедури імпічменту.

Цього тижня "Грузинська мрія" оголосила, що починає процедуру імпічменту Саломе Зурабішвілі через те, що вона поїхала у візити, не погоджені урядом.

Уряд Грузії не дав згоди на близько десятка візитів президентки, більшість з них – до Європи.

Попри це, 31 серпня Саломе Зурабішвілі все одно вилетіла до ЄС.

Перед ініціюванням імпічменту "Грузинська мрія" заявила, що подасть запит до Конституційного суду з проханням визначити, чи Зурабішвілі своїми візитами порушила основний закон.