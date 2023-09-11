В Австрії з мосту упав шкільний автобус, є постраждалі

У понеділок вранці на трасі поблизу Растенфельда у Нижній Австрії сталася серйозна аварія, коли шкільний автобус впав з мосту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Kurier.

Перед падінням з автобусом зіткнувся автомобіль, за кермом якого була жінка. Вона не постраждала.

У самому шкільному автобусі було п'ять пасажирів. Водій отримав серйозні травми. Двох людей довелося доставити в лікарню вертольотом, ще трьох – каретою швидкої допомоги.

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Спочатку повідомлялося, що у салоні також були діти. Однак зрештою ця інформація не підтвердилася.

Причину аварії наразі розслідує поліція. Автобус все ще знаходиться на місці аварії і, як очікується, пожежна служба підніме його пізніше у понеділок. "Нам потрібна важка техніка, це забере деякий час", – повідомив речник пожежників.

Внаслідок аварії федеральна автострада була тимчасово закрита для руху транспорту.

Нагадаємо, вранці у неділю на виїзді з Греції до Північної Македонії сталася серйозна ДТП за участю сербського туристичного автобуса та двох легковиків.