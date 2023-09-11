В Австрии с моста упал школьный автобус, есть пострадавшие

В понедельник утром на трассе вблизи Растенфельда в Нижней Австрии произошла серьезная авария, когда школьный автобус упал с моста.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание Kurier.

Перед падением с автобусом столкнулся автомобиль, за рулем которого была женщина. Она не пострадала.

В самом школьном автобусе было пять пассажиров. Водитель получил серьезные травмы. Двух человек пришлось доставить в больницу на вертолете, еще троих – машиной скорой помощи.

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Сначала сообщалось, что в салоне также были дети. Однако в конце концов эта информация не подтвердилась.

Причину аварии сейчас расследует полиция. Автобус все еще находится на месте аварии и, как ожидается, пожарная служба поднимет его позже в понедельник. "Нам нужна тяжелая техника, это займет некоторое время", – сообщил представитель пожарных.

В результате аварии федеральная автострада была временно закрыта для движения транспорта.

Напомним, утром в воскресенье на выезде из Греции в Северную Македонию произошло серьезное ДТП с участием сербского туристического автобуса и двух легковых автомобилей.