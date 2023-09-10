У Греції потрапив у серйозну ДТП двоповерховий автобус із Сербії: є загиблі, десятки постраждали

Вранці у неділю на виїзді з Греції до Північної Македонії сталася серйозна ДТП за участі сербського туристичного автобуса та двох легковиків.

Про це повідомляє Protothema, пише "Європейська правда".

Аварія сталася на 521 кілометрі дороги національного значення Афіни-Салоніки біля населеного пункту Полікастро, що поблизу кордону з Північною Македонією.

Двоповерховий автобус на сербських номерах, у якому подорожували 78 туристів, зазнав лобового зіткнення з легковиком із чотирма людьми. Майже одразу ззаду в автобус врізався легковик, у якому були жінка та її дитина. Вони майже не постраждали.

Троє пасажирів першого автомобіля загинули на місці, четвертий у лікарні з серйозними травмами.

Рятувальники повідомили, що загалом у ДТП з травмами різної тяжкості постраждали 42 особи, з яких двоє діти віком 6 і 9 років. Більшість травмованих забрали до лікарень сусіднього міста Кілкіс.

Нагадаємо, тим часом у центральній частині Греції продовжують евакуацію людей, заблокованих повінню. Станом на неділю відомо про 11 загиблих.