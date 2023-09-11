У центрі Венеції місць у готелях для туристів ймовірно вже більше, ніж постійних мешканців

Кількість місць у венеційських готелях ймовірно вже перевищила кількість постійних мешканців історичного центру.

Як повідомляє The Guardian, про це стало відомо зі спостережень місцевих активістських ініціатив.

Кількість ліжкомісць у готелях та орендованих квартирах на головному острові Венеції ймовірно перевищила кількість його постійних мешканців: це 49 693 місця для туристів, порівняно з 49 304 містянами.

З 50-х років постійне населення головного острова Венеції скоротилося приблизно на 120 тисяч осіб з багатьох причин, проте однією з них вважають шалену туристичну популярність міста, тому що серед натовпів гостей містяни не почуваються затишно.

Підрахунок місцевих мешканців веде ініціатива Venessia.com, що займається захистом історичної спадщини Венеції та роками відстежує, скільки венеційців проживає в історичному центрі. З 2008 року ініціатива встановила свій "лічильник" мешканців у вікні однієї з будівель.

Менше 50 тисяч мешканців на головному острові вперше стало влітку 2022 року.

"Ми почуваємося у своєму місті як іноземці, тому що коли йдеш вулицями – то нас меншість", – розповідає один з лідерів ініціативи Маттео Секкі.

Тим часом ініціатива Ocio, що займається темою житла у Венеції, встановила свій "лічильник" туристичних ліжкомісць у центрі. Так звернули увагу, що ця цифра вже більша за цифру на лічильнику кількості мешканців. Наскільки точні дані обох ініціатив, достеменно невідомо.

Літо 2023 року стало у Венеції першим повноцінним туристичним сезоном з часів до пандемії коронавірусу. У пікові дні в місто приїздили до 40 тисяч гостей.

Нагадаємо, з весни 2024 року Венеція запроваджує "вхідний квиток" у місто для гостей, які не залишаються ночувати на ніч – спершу лише у пікові дні.

Нагадаємо, у 2021 році Італія заборонила великим круїзним лайнерам заходити до Венеційської лагуни.

На "навалу туристів" нарікають також мешканці крихітного австрійського містечка Галльштатт, яке здобуло шалену популярність після появи у південнокорейському фільмі. Люди вимагають запровадити денні квоти на кількість туристів та заборонити в’їзд туристичних автобусів після 17.00.