В центре Венеции мест в отелях для туристов вероятно уже больше, чем постоянных жителей

Количество мест в венецианских отелях вероятно уже превысило количество постоянных жителей исторического центра.

Как сообщает The Guardian, об этом стало известно из наблюдений местных активистских инициатив.

Количество койкомест в гостиницах и арендованных квартирах на главном острове Венеции вероятно превысило количество его постоянных жителей: это 49 693 места для туристов, по сравнению с 49 304 горожанами.

С 50-х годов постоянное население главного острова Венеции сократилось примерно на 120 тысяч человек по многим причинам, однако одной из них считают бешеную туристическую популярность города, потому что среди толп гостей горожане не чувствуют себя уютно.

Подсчет местных жителей ведет инициатива Venessia.com, которая занимается защитой исторического наследия Венеции и годами отслеживает, сколько венецианцев проживает в историческом центре. С 2008 года инициатива установила свой "счетчик" жителей в окне одного из зданий.

Меньше 50 тысяч жителей на главном острове впервые стало летом 2022 года.

"Мы чувствуем себя в своем городе как иностранцы, потому что когда идешь по улицам – нас меньшинство", – рассказывает один из лидеров инициативы Маттео Секки.

Между тем инициатива Ocio, занимающаяся темой жилья в Венеции, установила свой "счетчик" туристических койкомест в центре. Так обратили внимание, что эта цифра уже больше цифры на счетчике количества жителей. Насколько точны данные обеих инициатив, неизвестно.

Лето 2023 года стало в Венеции первым полноценным туристическим сезоном со времен до пандемии коронавируса. В пиковые дни в город приезжали до 40 тысяч гостей.

Напомним, с весны 2024 года Венеция вводит "входной билет" в город для гостей, которые не остаются ночевать на ночь – сначала только в пиковые дни.

Напомним, в 2021 году Италия запретила крупным круизным лайнерам заходить в Венецианскую лагуну.

На "нашествие туристов" жалуются также жители крошечного австрийского городка Халльштатт, который получил огромную популярность после появления в южнокорейском фильме. Люди требуют ввести дневные квоты на количество туристов и запретить въезд туристических автобусов после 17.00.