Крихітне австрійське містечко протестує проти масового туризму

Мешканці австрійського містечка Гальштат вимагають запровадити денні квоти на кількість туристів та заборонити в’їзд туристичних автобусів після 17.00.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Гальштат, внесений до переліку пам’яток світової спадщини ЮНЕСКО, розташований у мальовничій гірській місцевості над озером Гальштатерзеє і відомий своїми казковими краєвидами. У містечку проживає близько 700 осіб, а у розпал туристичного сезону туди приїздить до 10 тисяч людей за день.

Інтерес до Гальштата особливо посилився після того, як там відзняли частину кадрів південнокорейської романтичної драми. У Китаї навіть побудували репліку містечка. В останній рік перед пандемією коронавірусу Гальштат відвідали близько мільйона туристів.

Хоча ця популярність підтримує місцевий бюджет, мешканці вважають, що останніми роками туристів стало занадто багато.

У травні 2023 року мешканці поставили символічну стіну з дощок на найбільш популярному місці для селфі, перекривши краєвид на Альпи, але після хвилі обурення у соцмережах її прибрали.

Тоді мер заявив, що хоче зменшити на третину кількість автобусів, які проїздять через Гальштат.

Тепер мешканці вимагають квоти на туристів та заборону на в’їзд автобусів після 17.00.

Тим часом у словацькому селі відкрили величезну лаву, задуману як оглядовий майданчик для туристів.

Нагадаємо, у 2021 році Італія заборонила великим круїзним лайнерам заходити до Венеційської лагуни.