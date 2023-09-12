Моравецький: Польща не дозволить затопити себе українським збіжжям

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що незалежно від рішення Брюсселя щодо українського агроімпорту Польща не дозволить "затопити себе українським збіжжям".

Про це Моравецький заявив у вівторок вранці на своїй Facebook-сторінці, також поділившись передвиборчим роликом керівної партії "Право і справедливість".

У п'ятницю закінчується термін заборони ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п'яти сусідніх з Україною країн. Польща домагається продовження цієї заборони, а якщо цього не станеться, то погрожує ввести одностороннє ембарго.

"Польща не дозволить затопити нас українським збіжжям. Незалежно від того, яким буде рішення посадовців Брюсселя, ми не відкриємо наші кордони", – написав польський прем'єр.

У передвиборчому ролику Моравецький сказав: "Коли нам потрібно було допомогти сусідам, ми відкривали свої серця і домівки. Поляки такі".

Але, як додав він, "коли доводиться боротися за польські інтереси, лише уряд "Права і справедливсті" гарантує, що інтереси наших фермерів будуть захищені".

"Ми кажемо "ні" зриву польського аграрного ринку та завданню шкоди споживачам і виробникам. Саме наша жорстка позиція зупинила імпорт українського зерна на спільний ринок ЄС", – сказав Моравецький.

Нагадаємо, уряд Польщі у вівторок планує ухвалити резолюцію із закликом до Єврокомісії продовжити заборону на імпорт українського збіжжя після 15 вересня.

Україна наполягає, що одностороннє продовження заборони порушить правила спільного ринку та Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Детальніше на цю тему читайте статтю Криза 15 вересня: нове випробування для відносин України та Польщі.