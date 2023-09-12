Моравецкий: Польша не позволит затопить себя украинским зерном

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что независимо от решения Брюсселя относительно украинского агроимпорта Польша не позволит "затопить себя украинским зерном".

Об этом Моравецкий написал Facebook, также поделившись предвыборным роликом правящей партии "Право и справедливость".

В пятницу истекает срок запрета ЕС на импорт пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса в пять соседних с Украиной стран. Польша добивается продления этого запрета, а если этого не произойдет, то угрожает ввести одностороннее эмбарго.

"Польша не позволит затопить нас украинским зерном. Независимо от того, каким будет решение чиновников Брюсселя, мы не откроем наши границы", – отметил польский премьер.

В предвыборном ролике Моравецкий сказал: "Когда нам нужно было помочь соседям, мы открывали свои сердца и дома. Поляки такие".

Но, как добавил он, "когда приходится бороться за польские интересы, только правительство "Права и справедливости" гарантирует, что интересы наших фермеров будут защищены".

"Мы говорим "нет" срыву польского аграрного рынка и нанесению вреда потребителям и производителям. Именно наша жесткая позиция остановила импорт украинского зерна на общий рынок ЕС", – сказал Моравецкий.

Напомним, правительство Польши во вторник планирует принять резолюцию с призывом к Еврокомиссии продлить запрет на импорт украинского зерна после 15 сентября.

Украина настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

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