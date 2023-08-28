Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував п’ять держав Європейського Союзу за плани обмежити імпорт зерна з України після закінчення терміну дії заборони, пообіцявши "жорстко захищати наші права".

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на AFP, Кулеба сказав журналістам під час візиту до Праги в понеділок.

Голова МЗС пояснив, що Україна вважатиме одностороннє продовження заборони на імпорт українського зерна з боку Болгарії, Польщі, Румунії Словаччини та Угорщини порушенням правил спільного ринку Європейського Союзу.

"Це правило буде порушувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Але найголовніше: цей крок буде суперечити принципу солідарності, на якому базується Європейський Союз", – підкреслив він.

Кулеба додав, що Київ готовий працювати із п'ятьма членами ЄС над вирішенням проблеми, та закликав їх "не робити питання експорту зерна заручником своїх внутрішніх політичних процесів".

"Якщо вони будуть себе так поводити, то не залишать нам жодного шансу, окрім як жорстко відстоювати наші права та права українських фермерів", – додав міністр.

У травні ЄС дозволив Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику, дозволивши при цьому транзит таких вантажів для експорту в інші країни. Ця заборона закінчується 15 вересня.

25 серпня польський міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що п’ять країн ЄС домовились вимагати продовження заборони на імпорт зерна з України.

Натомість Україна тверда у своїх вимогах про те, що ЄС має скасувати односторонні обмеження для українського експорту.