Польща офіційно звернеться до ЄК: проситиме продовження заборони агроімпорту з України

Уряд Польщі у вівторок планує ухвалити резолюцію із закликом до Єврокомісії продовжити заборону на імпорт українського збіжжя після 15 вересня.

Про це заявив речник польського уряду Пйотр Мюллер в ефірі Polsat, повідомляє "Європейська правда".

"Ми близькі до того, щоб продовжити її (заборону на імпорт зерна. – Ред.), але навіть якщо цього не станеться, у нас є готовий регламент, який ми запровадимо на національному рівні", – заявив Мюллер.

За його словами, у вівторок уряд ухвалить резолюцію із закликом до ЄК продовжити заборону і оголосить, що якщо цього не станеться, то Польща прийме таке рішення самостійно на основі застереження про безпеку.

15 вересня Єврокомісія повинна скасувати дію свого мораторію на імпорт української кукурудзи, пшениці, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Україна наполягає, що одностороннє продовження заборони порушить правила спільного ринку та Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

За інформацією ЗМІ, більшість країн ЄС проти продовження заборони агроімпорту з України.

Детальніше на цю тему читайте статтю Криза 15 вересня: нове випробування для відносин України та Польщі.