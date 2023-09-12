У владі Грузії кажуть, що приватний політ прем’єра урядовим літаком оплатив його батько

У Службі державної охорони Грузії заявили, що приватний політ прем’єра урядовим літаком оплатив його батько.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Керівник Спеціальної служби державної охорони Анзор Чубінідзе заявив, що за чартер урядовим літаком до Мюнхена і назад для прем’єра Іраклія Гарібашвілі передплату вніс його батько Таріел Гарібашвілі.

Очільник служби держохорони повідомив, що передплата становить 34 тисячі євро та може бути скоригована після уточнення витрат, але не у бік збільшення.

Нагадаємо, нещодавно у Грузії стало відомо про політ Гарібашвілі до США разом з членами родини урядовим літаком: його використали для дороги до Мюнхена, де усі пересіли на пасажирський рейс, а урядовий літак чекав їх в аеропорту кілька днів, щоб ним скористалися також на зворотній дорозі.

Опозиція після цього звинуватила Гарібашвілі у зловживанні службовим становищем, закликає до його відставки та готує звернення до прокуратури.

В уряді заявили, що служба держохорони має право приймати замовлення на платне обслуговування і Гарібашвілі не витрачав державні кошти на цей приватний рейс.

Батько Гарібашвілі офіційно проживає у селі в Кахетинському регіоні та має частку власності у місцевій виноробні.

Два роки тому у ЗМІ з’являлися повідомлення про те, що батьки подарували прем’єру Гарібашвілі кошти у розмірі 150 тисяч ларі (приблизно 57 тисяч доларів) зі своїх заощаджень, що зазначено у податковій декларації прем’єра.