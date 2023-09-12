Власти Грузии говорят, что частный полет премьера правительственным самолетом оплатил его отец

В Службе государственной охраны Грузии заявили, что частный перелет премьер-министра Ираклия Гарибашвили на правительственном самолете оплатил его отец.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Руководитель Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе заявил, что за чартер правительственным самолетом в Мюнхен и обратно для грузинского премьера предоплату внес его отец Тариэл Гарибашвили.

Глава службы госохраны сообщил, что предоплата составляет 34 тысячи евро и может быть скорректирована после уточнения расходов, но не в сторону увеличения.

Напомним, недавно в Грузии стало известно о полете Гарибашвили в США вместе с членами семьи правительственным самолетом: его использовали для дороги в Мюнхен, где все пересели на пассажирский рейс, а правительственный самолет ждал их в аэропорту несколько дней, чтобы им воспользовались также на обратном пути.

Оппозиция после этого обвинила Гарибашвили в злоупотреблении служебным положением, призывает к его отставке и готовит обращение в прокуратуру.

В правительстве заявили, что служба госохраны имеет право принимать заказы на платное обслуживание и Гарибашвили не тратил государственные средства на этот частный рейс.

Отец Гарибашвили официально проживает в селе в Кахетинском регионе и имеет долю собственности в местной винодельне.

Два года назад в СМИ появлялись сообщения о том, что родители подарили премьеру Гарибашвили средства в размере 150 тысяч лари (примерно 57 тысяч долларов) из своих сбережений, что указано в налоговой декларации премьера.