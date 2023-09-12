Угорщина зробила крок для заміни російського ядерного палива на французьке

Міністр енергетики Угорщини Чаба Лантош та президент і генеральний директор французької компанії Framatome Бернар Фонтана підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо поглиблення співробітництва у сфері ядерної енергетики.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляється в пресрелізі міністерства, інформує Telex.

Як йдеться у пресрелізі, досвід Framatome може бути використаний для продовження терміну експлуатації існуючих енергоблоків або для впровадження технологій наступного покоління в Угорщині.

Передбачається, що нова угода доповнить співпрацю спільною роботою над довгостроковою експлуатацією та постачанням палива для атомних електростанцій.

"Всесвітньо відомі можливості Framatome можуть бути корисними для Міністерства енергетики у ретельному вивченні застосування та переваг технології малих модульних реакторів", – заявив Лантош.

На думку угорського депутата Європарламенту Явора Бенедека, досягнута угода з Framatome є визнанням провалу проєкту "Пакш II" – розширення атомної електростанції "Пакш", яке здійснюється під керівництвом "Росатома" й фінансується переважно коштом російського державного кредиту.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про великий план розвитку країни, який складається з 15 пунктів.

За інформацією учасників зустрічі, один із кроків, які необхідні для досягнення цього плану, передбачає енергетичну самодостатність країни, що включає в себе постачання французького палива на АЕС "Пакш" замість російського.

Перед цим повідомлялося, що Угорщина очікує, що російський "Росатом" побудує два нові реактори на атомній електростанції "Пакш" до 2030-2031 року.

Раніше Україна направила ноту Європейській комісії щодо можливої активізації співпраці в атомній енергетиці з РФ.

Нагадаємо, 5 червня гендиректор російської атомної корпорації "Росатом" Алексєй Ліхачов прибув до Будапешта, де обговорив з угорським прем’єром і міністром закордонних справ розширення атомної електростанції "Пакш".