Угорщина очікує на нові реактори від "Росатому" до 2030-2031 року

Угорщина очікує, що російський "Росатом" побудує два нові реактори на атомній електростанції "Пакш" до 2030-2031 року.

Про це, як пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters, повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Зазначається, що цю заяву він зробив після зустрічі з російським міністром охорони здоров'я Михаїлом Мурашком.

"Пакш" – єдина атомна електростанція Угорщини, термін експлуатації якої після модернізації було продовжено до 2030-х років. Згідно з ухваленою енергетичною стратегією, Будапешт хоче збільшити генерацію атомної енергії в майбутньому.

Саме цей проєкт є однією з причин, чому Угорщина активно виступає проти будь-яких санкцій проти ядерного сектора Росії.

Раніше повідомлялося, що Україна направила ноту Європейській комісії щодо можливої активізації співпраці в атомній енергетиці з РФ.

Нагадаємо, 5 червня гендиректор російської атомної корпорації "Росатом" Алексєй Ліхачов прибув до Будапешта, де обговорив з угорським прем’єром і міністром закордонних справ розширення атомної електростанції "Пакш".

Як заявив голова угорського МЗС Петер Сійярто, після успішних обговорень розширення АЕС із Євросоюзом будівництво "отримає новий імпульс". На початку липня розпочнуться підготовчі роботи для розширення станції "Пакш".

Йдеться про проєкт "Пакш II" – розширення атомної електростанції "Пакш" вартістю 12 мільярдів євро, яке здійснюється під керівництвом "Росатома" й фінансується переважно коштом російського державного кредиту. Минулого року Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на цей проєкт.