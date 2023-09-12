У Боснії арештували п'ятеро підозрюваних в участі у різанині в Сребрениці

Боснійська поліція арештувала п'ятьох осіб, підозрюваних в участі у геноциді в Сребрениці у липні 1995 року.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві Державного органу розслідування та захисту, інформує AP.

Повідомляють, що правоохоронці також провели обшуки та конфіскації під час операції в кількох містах Республіки Сербської, яка знаходиться під управлінням боснійських сербів.

За даними місцевих ЗМІ, заарештовані були колишніми офіцерами і солдатами армії боснійських сербів, які нібито допомогли захопити і вбити близько 70 чоловіків і хлопчиків та одну жінку під час різанини в Сребрениці.

Різанина в Сребрениці вважалася найгіршим воєнним злочином у Європі з часів Другої світової війни. У липні 1995 року після захоплення міста Сребрениця у зоні безпеки ООН армією боснійських сербів було вбито понад 8 тисяч цивільних боснійців-мусульман.

Раніше повідомлялося, що екскерівника Служби державної безпеки Сербії під час югославських війн Франко Сіматовича достроково звільнили від відбування покарання за вироком Міжнародного механізму трибуналів у Гаазі через поганий стан здоров'я.

Перед цим відхилили апеляцію засудженого за геноцид в Сребрениці командира боснійських сербів Ратко Младича.

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