В Боснии арестовали пятеро подозреваемых в участии в резне в Сребренице

Боснийская полиция арестовала пятерых человек, подозреваемых в участии в геноциде в Сребренице в июле 1995 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Государственного органа расследования и защиты, информирует AP.

Сообщается, что правоохранители также провели обыски и конфискации во время операции в нескольких городах Республики Сербской, которая находится под управлением боснийских сербов.

По данным местных СМИ, арестованные были бывшими офицерами и солдатами армии боснийских сербов, которые якобы помогли захватить и убить около 70 мужчин и мальчиков и одну женщину во время резни в Сребренице.

Резня в Сребренице считалась худшим военным преступлением в Европе со времен Второй мировой войны. В июле 1995 года после захвата города Сребреница в зоне безопасности ООН армией боснийских сербов было убито более 8 тысяч гражданских боснийцев-мусульман.

Ранее сообщалось, что экс-руководителя Службы государственной безопасности Сербии во время югославских войн Франко Симатовича досрочно освободили от отбывания наказания по приговору Международного механизма трибуналов в Гааге из-за плохого состояния здоровья.

Перед этим отклонили апелляцию осужденного за геноцид в Сребренице командира боснийских сербов Ратко Младича.

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