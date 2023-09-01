ЗМІ: Гаазький трибунал відпустив соратника Мілошевича за станом здоров'я

Екскерівника Служби державної безпеки Сербії під час югославських війн Франко Сіматовича достроково звільнили від відбування покарання за вироком Міжнародного механізму трибуналів у Гаазі через поганий стан здоров'я.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kurir, посилаючись на кілька незалежних джерел.

Міжнародний механізм трибуналів у Гаазі, що є наступником Кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії, звільнив Сіматовича через три місяці після того, як посилив вироки для нього та іншого соратника експрезидента Сербії Слободана Мілошевича Йовіци Станішича за їхню роль у злочинах, скоєних у Боснії і Герцеговині та Хорватії.

Нагадаємо, у серпні 2021 року їх визнали винними у сприянні та підбурюванні до вбивств як порушенні правил та звичаїв ведення війни, а також вбивств, депортацій, нелюдських вчинків (примусового переміщення) та переслідування як злочинів проти людяності.

Суд встановив відповідальність Станішича та Сіматовича у тому, що вони займалися підготовкою та розгортанням сербських сил, які брали участь у зазначених злочинах.

Апеляційна палата відхилила їхні апеляції на 12-річні терміни позбавлення волі та врахувала апеляцію сторони звинувачення, де зауважили, що обох мали би засудити за спільні злочинні дії з метою усунення більшості несербського населення зі значних територій Боснії і Герцеговини шляхом скоєння вищезазначених злочинів. Спершу їх не визнали винними у спільних злочинних діях на підставі, що не було доведено, щоби вони поділяли наміри діяти зі спільною злочинною метою.

Апеляційна палата встановила, що засуджені все ж поділяли наміри діяти зі спільною злочинною метою, та, відповідно, визнала Станішича та Сіматовича винними в участі у спільних злочинних діяннях у контексті злочинів, скоєних різними сербськими силами у низці міст Боснії і Герцеговини у 1992 році і 1995 році, а також у хорватському місті у червні 1992 року.

Відповідно, вироки збільшили до 15 років позбавлення волі.

Раніше відхилили апеляцію засудженого за геноцид в Сребрениці командира боснійських сербів Ратко Младича.

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