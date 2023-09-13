Жителів Румунії закликали сховатися в укриттях під час нічної атаки РФ по півдню України

У Румунії жителів сіл Тульчинського повіту отримали повідомлення RO-Alert під час атаки російських безпілотників по півдню України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

У повідомленні жителів попередили про можливе падіння уламків безпілотників, закликали зберігати спокій і сховатися в укриттях.

"Існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору. Зберігайте спокій! Сховайтеся в підвалах або сховищах цивільного захисту. У разі відсутності укриття залишайтеся в приміщенні, подалі від вікон і зовнішніх стін", – йдеться у повідомленні.

Орієнтована тривалість надзвичайної ситуації оцінювалася у 90 хвилин.

Нагадаємо, у ніч на 13 вересня над Одеською областю сили протиповітряної оборони збили 32 ударних дрони, було влучання по припортовій інфраструктурі, 7 людей постраждали.

Напередодні стало відомо, що для мешканців румунського села на березі Дунаю, які опинилися під загрозою через постійні обстріли Росією українських портів на іншому березі, почали будувати укриття.

Це відбулось після того, як у Румунії підтвердили кілька випадків падіння на території країни уламків дронів, схожих на ті, якими РФ атакує Україну.