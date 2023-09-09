В Румунії знайшли уламки ще одного дрона: президент відреагував

Румунські військові на території своєї країни знайшли уламки ще одного дрона, схожого на ті, що використовуються Росією для атак по Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє HotNews.ro.

Фрагменти дрона виявили в районі села Плауру, повіту Тульча. Пошукова місія почалася після отримання інформації від місцевої влади про можливе перебування елементів безпілотника приблизно в 2,5 кілометрах на південний схід від села.

Президент Румунії оперативно відреагував на цю подію, заявивши, що виявлення нових фрагментів безпілотників, подібних до тих, що використовуються російськими військовими, на румунській території поблизу кордону з Україною, свідчить про те, що відбулося абсолютно неприйнятне порушення суверенного повітряного простору Румунії.

"Я рішуче засуджую цей інцидент, спровокований російськими атаками на українські порти на Дунаї", – наголосив Йоганніс.

Він зазначив, що у суботу мав телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, де поінформував його про нові події, а він підтвердив свою повну солідарність з Румунією і запевнив, що Альянс і його члени повністю підтримують Румунію.

Як підтвердження підтримки Бухареста президент вказав на нещодавнє рішення США збільшити свою присутність в Румунії за допомогою літаків F-16 в рамках місії повітряної поліції в цій країні.

"Як я вже говорив раніше, в рамках НАТО Румунія дуже добре захищена і користується найсильнішими гарантіями безпеки в нашій історії", – підкреслив Йоганніс.

"Я знову рішуче засуджую неодноразові напади РФ на українське населення та цивільну інфраструктуру, в тому числі на українські порти на Дунаї поблизу кордону з Румунією. Ці глибоко невиправдані атаки порушують норми міжнародного права і є воєнними злочинами", – сказав президент.

Нагадаємо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.

Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда", Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".

Також у країні анонсували заходи для захисту мешканців селищ над Дунаєм навпроти українських портів.