У Румунії почали будувати укриття для мешканців села на Дунаї навпроти Ізмаїла 

У Румунії починають будівництво укриттів для мешканців села на березі Дунаю, які опинилися під загрозою через постійні обстріли Росією українських портів на іншому березі.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

На території громади Чаталкіой помітили велику кількість військових і вантажівки з будматеріалами. Спершу з посиланням на джерела в армії повідомляли, що це може бути пов’язано з будівництвом укриттів для мешканців села Плауру, поблизу якого виявили уламки двох російських дронів.

Минулого тижня Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії ухвалив рішення про будівництво укриттів для мешканців сіл над Дунаєм та про надсилання сповіщень у разі загрози.

Згодом у Міністерстві національної оборони оголосили, що у Плауру починають будівництво двох укриттів для населення, у роботах залучені близько 50 військових і 20 одиниць техніки. Для стін використають бетонні конструкції. Укриття будуть розміром 9,6 на 2 метри та висотою 1,5 метра. Безпосередньо у Плауру проживає лише кілька десятків осіб.

Як відомо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки Шахедами на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент, але 6 вересня підтвердила знахідку перших фрагментів, схожих на уламки безпілотника, а за кілька днів ще одного.

У суботу Румунія викликала керівника російської дипломатичної місії у Бухаресті та висловила йому протест у зв'язку з інцидентом.