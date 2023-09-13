Жителей Румынии призвали спрятаться в укрытиях во время ночной атаки РФ по югу Украины

В Румынии жители сел района Тулча получили сообщение RO-Alert во время атаки российских беспилотников по югу Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

В сообщении жителей предупредили о возможном падении обломков беспилотников, призвали сохранять спокойствие и укрыться в укрытиях.

"Существует вероятность падения объектов из воздушного пространства. Сохраняйте спокойствие! Укройтесь в подвалах или убежищах гражданской защиты. В случае отсутствия укрытия оставайтесь в помещении, подальше от окон и внешних стен", – говорится в сообщении.

Ориентировочная продолжительность чрезвычайной ситуации оценивалась в 90 минут.

Напомним, в ночь на 13 сентября над Одесской областью силы противовоздушной обороны сбили 32 ударных дрона, было попадание по припортовой инфраструктуре, 7 человек пострадали.

Накануне стало известно, что для жителей румынского села на берегу Дуная, которые оказались под угрозой из-за постоянных обстрелов Россией украинских портов на другом берегу, начали строить укрытия.

Это произошло после того, как в Румынии подтвердили несколько случаев падения на территории страны обломков дронов, похожих на те, которыми РФ атакует Украину.