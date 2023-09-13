У Латвії оголосили склад нового уряду

У Латвії правляча коаліція домовилася про розподіл 16 посад – прем'єр-міністра, 14 міністрів і спікера Сейму.

Про це заявила кандидатка у прем'єр-міністри Евіка Сіліня після зустрічі з президентом країни Едгарсом Рінкевичсом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За її словами, партія "Нова єдність" збереже в новому уряді посади прем'єр-міністра, міністра фінансів, міністра освіти і науки, міністра закордонних справ, міністра юстиції.

Зокрема, очолити МЗС може Крішьяніс Каріньш, який пішов у відставку з посади прем’єра Латвії. Очолити МВС може депутат Сейму Ріхард Козловскіс, який вже був міністром внутрішніх справ у попередніх урядах. Посада глави Міністерства довкілля та регіонального розвитку може бути довірена депутатці Сейму Інзі Берзіне, посада міністра охорони здоров'я – лікареві та депутату Сейму Хосаму Абу Мері.

Міністром фінансів може стати Арвілс Ашераденс, міністром юстиції – Інеса Лібіня-Егнере, міністром освіти і науки – Анда Чакша.

Союз "зелених" і селян (СЗК) отримає посади спікера Сейму, міністра економіки, міністра землеробства, міністра добробуту і міністра клімату та енергетики.

"Прогресивні", які вперше увійдуть до складу уряду, візьмуть відповідальність за Міністерство оборони, Міністерство культури і Міністерство сполучення, зокрема, на посаду міністра оборони висунули главу комісії Сейму з європейських справ Андріса Спрудса.

У Латвії 25 серпня розпочалися переговори щодо формування нового уряду на чолі з Евікою Сілінею, яку висунув президент Едгарс Рінкевичс.

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