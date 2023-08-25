У Латвії починаються консультації щодо формування нового уряду

У Латвії 25 серпня розпочинаються переговори щодо формування нового уряду на чолі з Евікою Сілінею, яку висунув президент Едгарс Рінкевичс.

Про це інформує LSM, пише "Європейська правда".

Повідомляється, що Сіліня прагне створити максимально широку коаліцію, заради чого запросила на переговори представників чотирьох парламентських партій.

За словами представниці Сіліні Ілзе Чікуле, консультації з політсилами "Об'єднаний список", "Союзом зелених та селян", "Національною єдністю" "Прогресивними" проводять у бібліотеці Кабінету міністрів з 9 ранку до 13:30.

Імовірно, дві партії не увійдуть до коаліції, оскільки є скептицизм з приводу того, чи зможуть усі п'ять партій домовитися про новий уряд.

Напередодні президент Латвії Едгарс Рінкевичс офіційно запропонував Евіці Сіліні сформувати новий уряд.

Рінкевичс оприлюднив заяву про те, що новий Кабінет міністрів має бути сформований за максимально широкої підтримки більшості Сейму.

За словами президента, в ході консультацій з парламентськими силами він очікував пропозицій про те, як Латвія може досягти середнього рівня добробуту в ЄС до 2030 року. Це він назвав принципами, за якими буде обрано наступного прем'єр-міністра.

Нагадаємо, на початку серпня попередній прем'єр Кріш'яніс Каріньш намагався домовитися з нинішніми коаліційними партнерами – "Нацоб’єднанням" та "Об’єднаним списком", але спільну мову знайти не вдалося і він почав перемовини про потенційну коаліцію з двома іншими партіями.

Спершу Каріньш не планував йти з посади, але врешті змінив рішення та 17 серпня офіційно подав у відставку.

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