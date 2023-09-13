В Латвии объявили состав нового правительства

В Латвии правящая коалиция договорилась о распределении 16 должностей – премьер-министра, 14 министров и спикера Сейма.

Об этом заявила кандидат в премьер-министры Эвика Силиня после встречи с президентом страны Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По ее словам, партия "Новое единство" сохранит в новом правительстве должности премьер-министра, министра финансов, министра образования и науки, министра иностранных дел, министра юстиции.

В частности, возглавить МИД может Кришьянис Кариньш, который ушел в отставку с поста премьера Латвии. Возглавить МВД может депутат Сейма Рихард Козловскис, который уже был министром внутренних дел в предыдущих правительствах. Должность главы Министерства окружающей среды и регионального развития может быть доверена депутату Сейма Инзе Берзине, должность министра здравоохранения – врачу и депутату Сейма Хосаму Абу Мери.

Министром финансов может стать Арвилс Ашераденс, министром юстиции – Инесса Либиня-Эгнере, министром образования и науки – Анда Чакша.

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) получит должности спикера Сейма, министра экономики, министра земледелия, министра благосостояния и министра климата и энергетики.

"Прогрессивные", которые впервые войдут в состав правительства, возьмут ответственность за Министерство обороны, Министерство культуры и Министерство сообщения, в частности, на должность министра обороны выдвинули главу комиссии Сейма по европейским делам Андриса Спрудса.

В Латвии 25 августа начались переговоры о формировании нового правительства во главе с Эвикой Силиней, которую выдвинул президент Эдгарс Ринкевичс.

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