Прем'єрка Естонії назвала "полюванням на відьом" скандал із бізнесом її чоловіка

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас назвала суперечки навколо ймовірних зв'язків бізнесу її чоловіка з РФ "полюванням на відьом" з боку політичних опонентів, які вимагають її відставки.

Про це естонська прем’єрка заявила в інтерв’ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

"Це полювання на відьом з боку опозиції. Це привід витрачати час в парламенті і перешкоджати нашому прогресивному курсу", – сказала вона.

Скандал навколо Каллас виник після того, як з’ясувалось, що транспортна компанія Stark Logistics, що частково належить чоловіку Каллас – Арво Халліку, досі продовжує перевезення вантажів до Росії. Ця інформація викликала великий резонанс у суспільстві. Опозиційні політики вимагали від Каллас піти у відставку.

Президент Естонії Алар Каріс також заявляв, що вважав би за краще відставку прем'єр-міністерки Каї Каллас на самому початку скандалу довкола "російського бізнесу" її чоловіка.

Сама Каллас у відповідь на це заявляла, що не збирається йти з посади.

Детально на цю тему дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" або читайте у статті: Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії.