Прем'єрка Естонії відповіла на заяву президента щодо своєї відставки

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас відреагувала на заяву президента країни Алара Каріса, який напередодні висловився за її відставку на самому початку скандалу довкола "російського бізнесу" її чоловіка.

Про це Каллас сказала в інтерв’ю ERR, повідомляє "Європейська правда".

Естонська прем’єрка підкреслила, що має намір дотримуватися передбаченого Конституцією порядку, згідно з яким з посади її може зняти парламент більшістю голосів.

"Президент сказав мені саме те, що він потім заявив і громадськості, і що він говорив і раніше, але ж у нас зовсім недавно були вибори, – зазначила вона.

Каллас додала, що хоче "ввічливо вказати президенту на свою іншу думку і залишаюся при цій думці".

"Я буду прем'єр-міністром доти, доки партнери по коаліції і моя партія мене підтримують – а до цього часу вони не давали мені приводу в цьому засумніватися", – зауважила вона.

Напередодні Алар Каріс заявив, що вважав би за краще б відставку прем'єр-міністерки Каї Каллас на самому початку скандалу довкола "російського бізнесу" її чоловіка.

Нагадаємо, 4 вересня Каллас приходила на засідання антикорупційного комітету парламенту країни – Рійгікогу – у зв’язку зі скандалом довкола "російського бізнесу" чоловіка.

Детально на цю тему дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди", або читайте у статті: Родинний бізнес із російським слідом: які наслідки матиме скандал навколо прем'єрки Естонії