Премьер Эстонии назвала "охотой на ведьм" скандал с бизнесом ее мужа

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала споры вокруг вероятных связей бизнеса ее мужа с РФ "охотой на ведьм" со стороны политических оппонентов, которые требуют ее отставки.

Об этом эстонский премьер заявила в интервью The Guardian, сообщает "Европейская правда".

"Это охота на ведьм со стороны оппозиции. Это повод тратить время в парламенте и препятствовать нашему прогрессивному курсу", – сказала она.

Скандал вокруг Каллас возник после того, как выяснилось, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас – Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Оппозиционные политики требовали от Каллас уйти в отставку.

Президент Эстонии Алар Карис также заявлял, что предпочел бы отставку премьер-министра Каи Каллас в самом начале скандала вокруг "российского бизнеса" ее мужа.

Сама Каллас в ответ на это заявляла, что не собирается уходить с должности.

Подробно на эту тему смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды", или читайте в статье: Семейный бизнес с российским следом: какие последствия будет иметь скандал вокруг премьера Эстонии

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