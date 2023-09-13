Франція вимагає від Apple зняти iPhone 12 з продажу через високе випромінювання

Урядовий наглядовий орган у Франції наказав компанії Apple відкликати iPhone 12 зі свого ринку через занадто високий рівень електромагнітного випромінювання.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві національного агентства з радіочастот, що здійснює нагляд за радіоелектричними частотами та впливом електромагнітного випромінювання на населення.

У своїй заяві відомство закликало Apple застосувати всі доступні засоби для швидкого усунення цієї несправності для телефонів, які вже використовуються.

Як зазначив французького регулятор, виправлені оновлення будуть контролюватися агентством, і якщо вони не спрацюють, Apple буде змушена відкликати телефони, які вже були продані.

Агентство заявило, що виявило рівень поглинання електромагнітної енергії 5,74 Вт на кілограм під час випробувань телефону в руці або кишені, що перевищує норму ЄС, яка становить 4 Вт на кілограм.

Сама компанія заперечує ці висновки і заявляє, що пристрій відповідає всім нормам, що регулюють випромінювання. Вона зазначила, що телефон був сертифікований багатьма міжнародними органами і відповідає всім чинним нормам і стандартам щодо випромінювання в усьому світі.

В Apple запевнили, що надали французькому регулятору численні результати лабораторних досліджень, проведених як компанією, так і сторонніми лабораторіями, що підтверджують відповідність телефону нормам.

Раніше повідомлялося, що у Франції почали розгляд скарги громдаської асоціації на компанію Apple за "оманливі комерційні практики" і заплановане застарівання пристроїв.

Нагадаємо, у 2020 році Apple отримала у Франції гігантський штраф на 1,1 мільярда євро за антиконкурентні угоди з двома привілейованими дистриб'юторами, хоча згодом змогла суттєво зменшити його суму.