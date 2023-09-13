Франция требует от Apple снять iPhone 12 с продажи из-за высокого излучения

Правительственный надзорный орган во Франции приказал компании Apple отозвать iPhone 12 со своего рынка из-за слишком высокого уровня электромагнитного излучения.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении национального агентства по радиочастотам, осуществляющего надзор за радиоэлектрическими частотами и влиянием электромагнитного излучения на население.

В своем заявлении ведомство призвало Apple применить все доступные средства для быстрого устранения этой неисправности для телефонов, которые уже используются.

Как отметил французского регулятор, исправленные обновления будут контролироваться агентством, и если они не сработают, Apple будет вынуждена отозвать телефоны, которые уже были проданы.

Агентство заявило, что обнаружило уровень поглощения электромагнитной энергии 5,74 Вт на килограмм во время испытаний телефона в руке или кармане, что превышает норму ЕС, которая составляет 4 Вт на килограмм.

Сама компания отрицает эти выводы и заявляет, что устройство соответствует всем нормам, регулирующим излучение. Она отметила, что телефон был сертифицирован многими международными органами и соответствует всем действующим нормам и стандартам по излучению во всем мире.

В Apple заверили, что предоставили французскому регулятору многочисленные результаты лабораторных исследований, проведенных как компанией, так и сторонними лабораториями, подтверждающие соответствие телефона нормам.

Ранее сообщалось, что во Франции начали рассмотрение жалобы общественной ассоциации на компанию Apple за "обманчивые коммерческие практики" и запланированное устаревание устройств.

Напомним, в 2020 году Apple получила во Франции гигантский штраф на 1,1 миллиарда евро за антиконкурентные соглашения с двумя привилегированными дистрибьюторами, хотя впоследствии смогла существенно уменьшить его сумму.