ЗМІ дізналися ймовірні імена росіян, щодо яких ЄС не продовжив санкції

Четверо росіян, щодо яких Євросоюз не став продовжувати персональні санкції – троє бізнесменів, а також покійний російський полковник.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на свої джерела у дипломатичних колах ЄС.

За даними співрозмовників, це російський бізнесмен Григорій Берьозкін, до активів якого належить медіахолдинг "РБК"; експерзидент і співвласник "Нортгазу" Фархад Ахмедов , ексголова російського інтернет-магазину Ozon Олександр Шульгін, а також покійний російський полковник Георгій Шуваєв – вочевидь той, який загинув на Харківщині у жовтні минулого року.

Про можливе скасування санкцій щодо перших трьох раніше повідомляло також агентство Reuters.

Нагадаємо, 12 вересня Рада ЄС продовжила на наступні пів року персональні санкції, запроваджені у зв’язку з російською агресією проти України, проте виключила зі списків чотирьох осіб. Їхні імена не називали.