СМИ узнали вероятные имена россиян, в отношении которых ЕС не продлил санкции

Четверо россиян, в отношении которых Евросоюз не стал продлевать персональные санкции – трое бизнесменов, а также умерший российский полковник.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах ЕС.

По данным собеседников, это российский бизнесмен Григорий Березкин, к активам которого принадлежит медиахолдинг "РБК"; экс-президент и совладелец "Нортгаза" Фархад Ахмедов, экс-глава российского интернет-магазина Ozon Александр Шульгин, а также умерший российский полковник Георгий Шуваев - очевидно тот, который погиб на Харьковщине в октябре прошлого года.

О возможной отмене санкций в отношении первых трех ранее сообщало также агентство Reuters.

Напомним, 12 сентября Совет ЕС продлил на следующие полгода персональные санкции, введенные в связи с российской агрессией против Украины, однако исключил из списков четырех человек. Их имена не называли.