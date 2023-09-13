ЄС продовжив на пів року персональні санкції у зв’язку з війною РФ, але виключив чотирьох осіб

Євросоюз вкотре продовжив на наступні пів року персональні санкції, запроваджені у зв’язку з російською агресією проти України, проте виключив зі списків чотирьох осіб.

Про це йдеться в оголошенні Єврокомісії, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Рада ЄС 12 вересня вирішила продовжити обмеження щодо осіб, причетних до підриву територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, на наступні шість місяців – до 15 березня 2024 року.

Йдеться про персональні санкції проти 1800 фізичних та юридичних осіб, як обмеження на в’їзд, замороження активів, заборона надання їм фінансових чи інших матеріальних ресурсів.

Одночасно Рада ЄС вирішила викреслити зі списку чотирьох фізичних осіб. Їхні імена не називають.

Раніше неофіційно повідомляли, що із санкційних списків можуть виключити трьох російських бізнесменів.

Перед тим Суд ЄС відхилив скаргу російського олігарха Дмитрія Пумпянського та його дружини Галини Пумпянської на санкції Євросоюзу. У скасуванні санкцій відмовили ще кільком іншим росіянам.