Посольство США спростувало повідомлення про плани створити в Грузії військову базу

Посольство Сполучених Штатів у Тбілісі відреагувало на інформацію про плани створити в Грузії військову базу.

Про це заявило саме відомство, повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на нещодавні повідомлення у ЗМІ, посольство в Тбілісі уточнило, що США не пропонували створити американську військову базу в Грузії.

"Американсько-грузинські відносини у сфері оборони базувалися і продовжують базуватися на посиленні оперативної сумісності та підтримці здатності Грузії стримувати подальшу агресію і захищати свою суверенну територію – все це допомагає Грузії стати більш підготовленою до членства в НАТО", – йдеться в заяві.

Напередодні телеканал Mtavari TV розповсюдив інформацію про те, що керівна партія "Грузінська мрія" відмовивлася від відкриття американської військової бази в країні під час візиту до Грузії міністра оборони США Ллойда Остіна.

Як стверджує Mtavari TV, це рішення було прийнято за кілька місяців до початку повномасштабної війни в Україні, і відкриттям цієї військової бази США обіцяли збільшити гарантії безпеки для Грузії.

Раніше постійна представниця Сполучених Штатів при НАТО Джуліан Сміт заявила про те, що Грузія залишається близьким партнером Північноатлантичного Альянсу і підстав говорити про зміну цього курсу наразі немає.

7 серпня кілька країн виступили із заявами на підтримку Грузії до 15-ї річниці вторгнення Росії в країну та окупації Цхінвальського регіону.

Детальніше про події російсько-грузинської війни читайте у статті, яку "ЄвроПравда" підготувала до десятої річниці: 10 років після війни з Росією. Чого досягла та на що сподівається Грузія.