Посол США при НАТО не бачить змін у ставленні Альянсу до Грузії

Грузія залишається близьким партнером Північноатлантичного Альянсу, й підстав говорити про зміну цього курсу наразі немає.

Про це на брифінгу для журналістів у п’ятницю заявила постійна представниця Сполучених Штатів при НАТО Джуліан Сміт, передає кореспондент "Європейської правди".

Дипломатка зауважила, що Альянс продовжує підтримувати Грузію на тлі окупації Росією 20% грузинської території, засуджуючи розв’язану Росією війну 2008 року.

"Ми будемо продовжувати підтримувати Грузію в її прагненні до повного суверенітету і, очевидно, підтримувати її територіальну цілісність", – зауважила Сміт.

"Але я не бачу жодних змін у ставленні Альянсу до Грузії, ми і надалі підтримуємо цю країну як близького партнера НАТО і не бачимо жодних змін у майбутньому", – додала вона.

Нагадаємо, ще кілька років тому Північноатлантичний Альянс, за неофіційними даними, був готовий надати Грузії План дій щодо членства, що б означало невідворотний рух країни до НАТО.

Однак поступовий проросійський ухил грузинської влади та демонтаж нею демократичних реформ призвели до напруженості у відносинах між Тбілісі й Заходом. Ситуацію поглибила позиція Грузії під час повномасштабної російсько-української війни.

Серед іншого, НАТО публічно висловлював занепокоєння відновленням прямого авіасполучення між Росією та Грузією.

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