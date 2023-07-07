Посол США при НАТО не бачить змін у ставленні Альянсу до Грузії
Грузія залишається близьким партнером Північноатлантичного Альянсу, й підстав говорити про зміну цього курсу наразі немає.
Про це на брифінгу для журналістів у п’ятницю заявила постійна представниця Сполучених Штатів при НАТО Джуліан Сміт, передає кореспондент "Європейської правди".
Дипломатка зауважила, що Альянс продовжує підтримувати Грузію на тлі окупації Росією 20% грузинської території, засуджуючи розв’язану Росією війну 2008 року.
"Ми будемо продовжувати підтримувати Грузію в її прагненні до повного суверенітету і, очевидно, підтримувати її територіальну цілісність", – зауважила Сміт.
"Але я не бачу жодних змін у ставленні Альянсу до Грузії, ми і надалі підтримуємо цю країну як близького партнера НАТО і не бачимо жодних змін у майбутньому", – додала вона.
Нагадаємо, ще кілька років тому Північноатлантичний Альянс, за неофіційними даними, був готовий надати Грузії План дій щодо членства, що б означало невідворотний рух країни до НАТО.
Однак поступовий проросійський ухил грузинської влади та демонтаж нею демократичних реформ призвели до напруженості у відносинах між Тбілісі й Заходом. Ситуацію поглибила позиція Грузії під час повномасштабної російсько-української війни.
Серед іншого, НАТО публічно висловлював занепокоєння відновленням прямого авіасполучення між Росією та Грузією.
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