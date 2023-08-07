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Європа згадує 15-ту річницю вторгнення Росії у Грузію та окупації Південної Осетії

Понеділок, 7 серпня 2023, 10:56

Вже низка країн виступили із заявами на підтримку Грузії до 15-ї річниці вторгнення Росії в країну та окупації Цхінвальського регіону.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Перші заяви зі словами солідарності для Грузії з’явилися вже у ранкові години 7 серпня. 

Президент Литви Гітанас Науседа висловив осуд російській окупації.

"Тепер Україна захищає свою свободу від того ж агресора. Закликаємо Росію вивести війська з території Грузії та України", – заявив президент Литви. 

МЗС України нагадало, що 15 років тому Росія вторглася у Грузію і відтоді Цхінвальський регіон (Південна Осетія) залишається під окупацією, на додачу до Абхазії. 

"Україна поруч з грузинським народом та підкреслює свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності Грузії у межах міжнародно визнаних кордонів", – йдеться у заяві. 

Президент Євроради Шарль Мішель наголосив, що підтримка ЄС суверенітету і територіальній цілісності Грузії залишається незмінною. 

"Ми підтримуємо хоробрий народ Грузії, який обрав проєвропейський шлях і курс на НАТО", – зазначив він. 

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич наголосила, що визнання Росією псевдореспублік в окупованих регіонах та військова присутність там є грубим порушенням міжнародного права. 

Детальніше про події російсько-грузинської війни читайте у статті, яку "ЄвроПравда" підготувала до десятої річниці: 10 років після війни з Росією. Чого досягла та на що сподівається Грузія,

а також у статті Чому Грузії не вдалося: 10 років невдач грузинської моделі примирення із сепаратистами.

Читайте також пояснення, чому реальною датою початку війни є 7, а не 8 серпня. 

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