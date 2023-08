Європа згадує 15-ту річницю вторгнення Росії у Грузію та окупації Південної Осетії

Вже низка країн виступили із заявами на підтримку Грузії до 15-ї річниці вторгнення Росії в країну та окупації Цхінвальського регіону.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Перші заяви зі словами солідарності для Грузії з’явилися вже у ранкові години 7 серпня.

Президент Литви Гітанас Науседа висловив осуд російській окупації.

"Тепер Україна захищає свою свободу від того ж агресора. Закликаємо Росію вивести війська з території Грузії та України", – заявив президент Литви.

Lithuania condemns Russia’s occupation of Georgia’s territory 15 years ago.



We have always supported 🇬🇪sovereignty&territorial integrity.



Today,🇺🇦 is defending its freedom from the same aggressor. We call on Russia to withdraw its forces from territories of Georgia and Ukraine. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 7, 2023

МЗС України нагадало, що 15 років тому Росія вторглася у Грузію і відтоді Цхінвальський регіон (Південна Осетія) залишається під окупацією, на додачу до Абхазії.

15 years ago #Russia invaded #Georgia. 🇬🇪regions, Abkhazia and Tskhinvali region/South Ossetia, remain occupied by 🇷🇺troops. #Ukraine stands with Georgian people and reiterates its support for sovereignty and territorial integrity of 🇬🇪 within internationally recognized borders. — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) August 7, 2023

"Україна поруч з грузинським народом та підкреслює свою підтримку суверенітету і територіальній цілісності Грузії у межах міжнародно визнаних кордонів", – йдеться у заяві.

Президент Євроради Шарль Мішель наголосив, що підтримка ЄС суверенітету і територіальній цілісності Грузії залишається незмінною.

It's been 15 years since Russia’s invasion of #Georgia.



15 years later, the EU's support to 🇬🇪's territorial integrity and sovereignty remains steadfast.



We stand with the courageous people of Georgia who have chosen a pro-EU and pro-NATO path. — Charles Michel (@CharlesMichel) August 7, 2023

"Ми підтримуємо хоробрий народ Грузії, який обрав проєвропейський шлях і курс на НАТО", – зазначив він.

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич наголосила, що визнання Росією псевдореспублік в окупованих регіонах та військова присутність там є грубим порушенням міжнародного права.

Детальніше про події російсько-грузинської війни читайте у статті, яку "ЄвроПравда" підготувала до десятої річниці: 10 років після війни з Росією. Чого досягла та на що сподівається Грузія,

а також у статті Чому Грузії не вдалося: 10 років невдач грузинської моделі примирення із сепаратистами.

Читайте також пояснення, чому реальною датою початку війни є 7, а не 8 серпня.