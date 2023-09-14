Джонсон розкритикував Захід за повільні поставки зброї Україні: "Якого біса ми чекаємо?"

Ексглава британського уряду Борис Джонсон закликав уряд Британії припинити зволікати і відправити більше зброї в Україну.

Про це він написав у колонці для журналу The Spectator, повідомляє "Європейська правда".

Колишній прем'єр-міністр заявив, що Британія повинна прискорити надання військової підтримки Києву, інакше існує потенційний ризик катастрофічної перемоги Владіміра Путіна.

"Вони хочуть від нас лише одного – зброї, щоб завершити справу, і тому я просто не розумію, чому ми продовжуємо тягнути час. Чому ми завжди такі повільні? Як ми можемо дивитися цим людям в очі і пояснити їм, чому ми зволікаємо? Протягом всієї цієї війни ми недооцінювали українців і переоцінювали Путіна, і ми робимо те ж саме сьогодні", – заявив Джонсон.

Він також розкритикував США за те, що вони не надають Києву ракети ATACMS.

"Президент Зеленський сказав мені, що йому потрібно лише 200 більш досконалих балістичних систем, таких як ATACMS, а США мають тисячі таких систем в запасі. Навіщо тримати затримувати їх? Якій іншій меті вони можуть служити, яка б краще гарантувала довгострокову безпеку Заходу, в тому числі і Сполучених Штатів?", – зазначив Джонсон.

За його словами, дехто у Вашингтоні заявляє, що США повинні дотримуватися стратегії "Китай понад усе" і тримати ATACMS в резерві на випадок, якщо їх доведеться відправити на захист Тайваню.

"Це нісенітниця. Найкращий спосіб стримати напад на Тайвань – це переконатися, що українці переможуть, і якомога швидше", – зауважив Джонсон.

Він також підкреслив, що Україні потрібно більше ракетних систем, таких як британська Storm Shadow, яка виявилася надзвичайно цінною.

"Путін програє, а Україна врешті-решт переможе; і оскільки це те, що має статися, і оскільки це те, що станеться, чи не можемо ми, в ім'я всього святого, надати українцям зараз військову допомогу, якої вони потребують, щоб довести справу до якнайшвидшого завершення, щоб менше людей було вкинуто в горнило цього безглуздого конфлікту? Я запитував про це раніше і запитую знову: якого біса ми чекаємо?", – резюмував Джонсон.

Як повідомляли, президент України Володимир Зеленський сподівається переконати американського колегу Джо Байдена найближчим часом схвалити рішення про передачу українським військовим далекобійних систем ATACMS, щоб вони отримали їх вже цієї осені.

За даними агентства Reuters, адміністрація президента США Джо Байдена близька до схвалення поставки в Україну ракет більшої дальності з касетними боєприпасами.