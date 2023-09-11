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Більшість європейців продовжують виступати за підтримку України, у тому числі зброєю

Понеділок, 11 вересня 2023, 15:08

Більшість європейців виступають за продовження підтримки України, хоча для різних видів підтримки показники суттєво різняться. 

Як повідомили у Єврокомісії, про це свідчать останні результати соцопитування "Євробарометр", що проводилося в останній тиждень серпня в усіх країнах-членах. 

Найвищі показники продовження гуманітарної підтримки для постраждалих від війни українців з боку ЄС: її схвалюють 86% опитаних. 

77% згодні приймати у ЄС українців, які їдуть за кордон через війну. 

Економічні санкції проти Росії за розв’язану війну підтримують 71%.

Приблизно дві третини опитаних вважають, що ЄС має підтримувати Україну на шляху європейської інтеграції та інтеграції до єдиного ринку – 67% і 65% відповідно. 

65% схвалюють фінансову та економічну підтримку України. 

57% вважають, що ЄС має і далі підтримувати закупівлю зброї та боєприпасів для України та допомагати з вишколом військових.

Також опитування засвідчило, що 80% вважають за необхідне зменшувати торговельну залежність від Росії та Китаю.

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