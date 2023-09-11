Більшість європейців продовжують виступати за підтримку України, у тому числі зброєю
Більшість європейців виступають за продовження підтримки України, хоча для різних видів підтримки показники суттєво різняться.
Як повідомили у Єврокомісії, про це свідчать останні результати соцопитування "Євробарометр", що проводилося в останній тиждень серпня в усіх країнах-членах.
Найвищі показники продовження гуманітарної підтримки для постраждалих від війни українців з боку ЄС: її схвалюють 86% опитаних.
77% згодні приймати у ЄС українців, які їдуть за кордон через війну.
Економічні санкції проти Росії за розв’язану війну підтримують 71%.
Приблизно дві третини опитаних вважають, що ЄС має підтримувати Україну на шляху європейської інтеграції та інтеграції до єдиного ринку – 67% і 65% відповідно.
65% схвалюють фінансову та економічну підтримку України.
57% вважають, що ЄС має і далі підтримувати закупівлю зброї та боєприпасів для України та допомагати з вишколом військових.
Також опитування засвідчило, що 80% вважають за необхідне зменшувати торговельну залежність від Росії та Китаю.
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