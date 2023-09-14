Джонсон раскритиковал Запад за медленные поставки оружия Украине: "Какого черта мы ждем?"

Экс-глава британского правительства Борис Джонсон призвал правительство Великобритании прекратить медлить и отправить больше оружия в Украину.

Об этом он написал в колонке для журнала The Spectator, сообщает "Европейская правда".

Бывший премьер-министр заявил, что Великобритания должна ускорить предоставление военной поддержки Киеву, иначе существует потенциальный риск катастрофической победы Владимира Путина.

"Они хотят от нас только одного – оружия, чтобы завершить дело, и поэтому я просто не понимаю, почему мы продолжаем тянуть время. Почему мы всегда такие медленные? Как мы можем смотреть этим людям в глаза и объяснить им, почему мы медлим? На протяжении всей этой войны мы недооценивали украинцев и переоценивали Путина, и мы делаем то же самое сегодня", – заявил Джонсон.

Он также раскритиковал США за то, что они не предоставляют Киеву ракеты ATACMS.

"Президент Зеленский сказал мне, что ему нужно лишь 200 более совершенных баллистических систем, таких как ATACMS, а у США есть тысячи таких систем в запасе. Зачем задерживать их? Какой другой цели они могут служить, которая бы лучше гарантировала долгосрочную безопасность Запада, в том числе и Соединенных Штатов?" – отметил Джонсон.

По его словам, кое-кто в Вашингтоне заявляет, что США должны придерживаться стратегии "Китай превыше всего" и держать ATACMS в резерве на случай, если их придется отправить на защиту Тайваня.

"Это бессмыслица. Лучший способ сдержать нападение на Тайвань – это убедиться, что украинцы победят, и как можно скорее", – отметил Джонсон.

Он также подчеркнул, что Украине нужно больше ракетных систем, таких как британская Storm Shadow, которая оказалась чрезвычайно ценной.

"Путин проиграет, а Украина в конце концов победит; и поскольку это то, что должно произойти, и поскольку это то, что произойдет, то не можем ли мы, во имя всего святого, предоставить украинцам сейчас военную помощь, в которой они нуждаются, чтобы довести дело до скорейшего завершения, чтобы меньше людей было брошено в горнило этого бессмысленного конфликта? Я спрашивал об этом раньше и спрашиваю снова: какого черта мы ждем?" – резюмировал Джонсон.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский надеется убедить американского коллегу Джо Байдена в ближайшее время одобрить решение о передаче украинским военным дальнобойных систем ATACMS, чтобы они получили их уже этой осенью.

По данным агентства Reuters, администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению поставки в Украину ракет большей дальности с кассетными боеприпасами.