Естонія відправить до Латвії своїх силовиків для боротьби з нелегалами

Естонія відправить до Латвії представників Департаменту поліції та прикордонної охорони для боротьби з нелегалами, які намагаються проникнути в країну через кордон із Білоруссю.

Про це на пресконференції уряду заявив естонський міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Він відзначив зростання кількості нелегальних перетинів латвійсько-білоруського кордону останнім часом.

"Це говорить про те, що, з одного боку, Білорусь перевіряє можливості сусідніх держав, а з іншого боку – це гібридна атака. Якщо раніше ми багато говорили про Польщу та Литву, то тепер та сама картина виникла в Латвії, І ситуація дійсно напружена", – зазначив Ляенеметс.

За його словами, латвійська сторона звернулася до Естонії по допомогу через ситуацію з мігрантами.

"Ми вирішили направити до Латвії додаткові сили, щоб допомогти їм на кордоні. Департамент поліції та прикордонної охорони зараз проводить відповідні підготовчі роботи, щоб на допомогу вирушила група від десяти до двадцяти осіб", – додав міністр.

За його словами, команда, до якої увійдуть як прикордонники, так і поліцейські, працюватиме в Латвії в порядку ротації доти, доки буде в цьому потреба.

Раніше повідомлялося, що до Латвії вже прибуло 20 литовських прикордонників, які допоможуть боротися із напливом мігрантів.

Крім того, у зв'язку зі збільшенням кількості спроб нелегального перетину латвійсько-білоруського кордону Латвія може закрити один з пунктів пропуску.