Литва відправить прикордонників до Латвії через рекордні потоки мігрантів

Литва вирішила відправити 20 прикордонників до Латвії, щоб допомогти сусідній країні впоратися з рекордними потоками мігрантів.

Про це повідомив у понеділок заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічюс в інтерв'ю BNS.

У неділю Латвія повідомила про 256 спроб перетину кордону нелегалами, що є найвищим показником за всю історію.

Водночас кількість спроб нелегальних перетинів на кордоні Литви з Білоруссю зменшується.

Цього року Литва зафіксувала близько 1 600 спроб нелегального перетину кордону.

У 2022 році країна зупинила близько 11 200 мігрантів, а з 3 серпня 2021 року, коли Литва затвердила більш жорстку міграційну політику – загалом 20 900 осіб.

Між тим, Польща фіксує все більше спроб проїзду через свою територію до Німеччини нелегальних мігрантів, які прибувають до Європи "балканським шляхом".

Словаччина також повідомляє про значне зростання вторинної транзитної міграції, показники якої вже перевищують цифри часів міграційної кризи 2015 року.