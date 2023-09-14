Эстония отправит в Латвию своих силовиков для противодействия нелегалам

Эстония отправит в Латвию представителей Департамента полиции и пограничной охраны для противодействия нелегалам, которые пытаются проникнуть в страну через границу с Беларусью.

Об этом на пресс-конференции правительства заявил эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Он отметил рост количества нелегальных пересечений латвийско-белорусской границы в последнее время.

"Это говорит о том, что, с одной стороны, Беларусь проверяет возможности соседних государств, а с другой стороны – это гибридная атака. Если раньше мы много говорили о Польше и Литве, то теперь та же картина возникла в Латвии, и ситуация действительно напряженная", – отметил Ляэнеметс.

По его словам, латвийская сторона обратилась к Эстонии за помощью из-за ситуации с мигрантами.

"Мы решили направить в Латвию дополнительные силы, чтобы помочь им на границе. Департамент полиции и пограничной охраны сейчас проводит соответствующие подготовительные работы, чтобы на помощь отправилась группа от десяти до двадцати человек", – добавил министр.

По его словам, команда, в которую войдут как пограничники, так и полицейские, будет работать в Латвии в порядке ротации до тех пор, пока будет в этом потребность.

Ранее сообщалось, что в Латвию уже прибыло 20 литовских пограничников, которые помогут бороться с наплывом мигрантов.

Кроме того, в связи с увеличением количества попыток нелегального пересечения латвийско-белорусской границы Латвия может закрыть один из пунктов пропуска.