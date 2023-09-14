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До санкційного списку США проти РФ потрапили компанії з Фінляндії, Туреччини й Словенії

Четвер, 14 вересня 2023, 18:13

Міністерство фінансів США в межах останнього оголошеного пакета санкцій проти військово-промислового комплексу також запровадило обмеження щодо закордонних компаній, які допомагали РФ із імпортом технологій.

Про це йдеться в пресрелізі американського Мінфіну, який цитує "Європейська правда".

До санкційного списку США потрапила мережа з двох фінських логістичних компаній Siberica Oy і Luminor Oy, їхні власники – француз Габріель Темін і естонка Катрін Естер Темін, а також пов’язані з ними російські компанії.

Зазначається, що підсанкційні компанії з Фінляндії відправляли в Росію широкий спектр електроніки, зокрема камери для дронів, оптичні фільтри та літієві батареї. Розслідування щодо них уже відкрили й на батьківщині.

Крім того, нові обмеження стосуються й двох компаній, зареєстрованих у Туреччині – Margiana Insaat Dis Ticaret Limited Sirketi, яка допомагала з постачанням у РФ дронів і високотехнологічних компонентів, а також Demirci Bilisim Ticaret Sanayi Limited Sirketi, що відправляла до Росії датчики й вимірювальні інструменти.

Зрештою, словенська Arktec Tehnologije na Podrocju Elektronike doo пов’язана з підсанкційним російським ТОВ "АК Мікротех", який сприяє отриманню Росією іноземних напівпровідникових технологій, також потрапила під санкції США.

В останньому санкційному списку згадується також дочірнє підприємство бельгійської компанії AGD Diamonds, яке займається пошуком, розвідкою, виробництвом, видобутком і перероблюванням корисних копалин.

Загалом до санкційного списку Міністерства фінансів США додались майже 100 фізичних та юридичних осіб. Державний департамент США окремо запровадив візові обмеження проти понад 70 росіян.

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