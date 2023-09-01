У Фінляндії компанію з Гельсінкі підозрюють у порушенні санкцій проти РФ

Фінська Центральна кримінальна поліція (KRP) спільно з іншими відомствами провела розслідування щодо закупівельних і логістичних операторів, підозрюваних у причетності до експорту високих технологій в Росію через Фінляндію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Слідство розпочали в 2019 році після того, як щодо зареєстрованої в Гельсінкі компанії з'явилися підозри в незаконній діяльності. За даними слідства, через компанію в Росію експортували різні товари, зокрема електроніку.

Компанію підозрюють у порушенні санкційного законодавства ЄС.

Ймовірні злочини здебільшого належать до періоду 2016-2020 рр. П'ятеро осіб проходять у справі як підозрювані.

Згідно з матеріалами слідства, за діяльністю фірми стоїть людина, ім'я якої внесено владою США до санкційного списку за підозрою в постачанні технологій російським збройним силам або пов'язаним з ними структурам. Як зауважують правоохоронці, ця людина відіграє жодної офіційної ролі і не володіє акціями гельсінської компанії.

Матеріали слідства передано до прокуратури, проте рішення щодо звинувачень поки що не ухвалено.

Напередодні повідомлялося, що затриманий у Швеції за підозрою у шпигунстві 60-річний Сергєй Скворцов організував постачання підсанкційних товарів до Росії через фінські фірми.

Перед цим у Фінляндії затримали російського неонациста Яна Петровського, який внесений до санкційного списку РФ.