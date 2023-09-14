В санкционный список США против РФ попали компании из Финляндии, Турции и Словении

Министерство финансов США в рамках последнего объявленного пакета санкций против военно-промышленного комплекса также ввело ограничения в отношении зарубежных компаний, которые помогали РФ с импортом технологий.

Об этом говорится в пресс-релизе американского Минфина, который цитирует "Европейская правда".

В санкционный список США попала сеть из двух финских логистических компаний Siberica Oy и Luminor Oy, их владельцы – француз Габриэль Темин и эстонка Катрин Эстер Темин, а также связанные с ними российские компании.

Отмечается, что подсанкционные компании из Финляндии отправляли в Россию широкий спектр электроники, в частности камеры для дронов, оптические фильтры и литиевые батареи. Расследование в отношении них уже открыли и на родине.

Кроме того, новые ограничения касаются и двух компаний, зарегистрированных в Турции – Margiana Insaat Dis Ticaret Limited Sirketi, которая помогала с поставками в РФ дронов и высокотехнологичных компонентов, а также Demirci Bilisim Ticaret Sanayi Limited Sirketi, которая отправляла в Россию датчики и измерительные инструменты.

В конце концов, словенская Arktec Tehnologije na Podrocju Elektronike doo связана с подсанкционным российским ООО "АК Микротех", который способствует получению Россией иностранных полупроводниковых технологий, также подпала под санкции США.

В последнем санкционном списке упоминается также дочернее предприятие бельгийской компании AGD Diamonds, которое занимается поиском, разведкой, производством, добычей и переработкой полезных ископаемых.

Всего в санкционный список Министерства финансов США добавились почти 100 физических и юридических лиц. Государственный департамент США отдельно ввел визовые ограничения против более 70 россиян.