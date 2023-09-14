Київ і Берлін стали містами-побратимами

Міські голови Києва й Берліна – Віталій Кличко та Кай Вегнер – у четвер підписали угоду про партнерство між містами.

Про це повідомив сам Кличко, а також мерія Берліна, пише "Європейська правда".

Угоду про побратимство уклали під час візиту Київського міського голови до Берліна. Для німецької столиці, яка до того мала 17 міст-побратимів, угода стала першою за останні 23 роки.

"Свобода сильніша за будь-яку агресію. Берлін і Київ – міста свободи. Разом наші міста виступають за мирне майбутнє в демократичній Європі. Таке мирне майбутнє в Європі можливе лише з вільною і територіально суверенною Україною", – підкреслив бургомістр Берліна.

Фото: Віталій Кличко / Telegram

Угода між столицями України й Німеччини передбачає співпрацю в різних сферах, зокрема підтримку в разі стихійних лих, і встановлює канал двосторонньої комунікації з цією метою.

Окремо Кличко й Вегнер обговорили подальшу допомогу та передання Берліном Києву міських автобусів та комунальної техніки, а також сприяння німецької столиці у створенні Києвом муніципального центру протезування для військових.

"Берлін уже готовий направити кількох техніків-протезистів з інноваційних берлінських підприємств для передачі досвіду та практичних навчань українських фахівців", – анонсував Київський міський голова.

Берлін став третім німецьким містом-побратимом для Києва після Мюнхена та Лейпцига.

Згідно з офіційними даними Київської міської ради, столиця України вже уклала угоди про побратимство із 70 містами, з них із одинадцятьма – вже після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Останнім із таких міст став Копенгаген.