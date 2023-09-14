Киев и Берлин стали городами-побратимами

Городские головы Киева и Берлина – Виталий Кличко и Кай Вегнер – в четверг подписали соглашение о партнерстве между городами.

Об этом сообщил сам Кличко, а также мэрия Берлина, пишет "Европейская правда".

Соглашение о побратимстве заключили во время визита Киевского городского головы в Берлин. Для немецкой столицы, которая до того имела 17 городов-побратимов, соглашение стало первым за последние 23 года.

"Свобода сильнее любой агрессии. Берлин и Киев – города свободы. Вместе наши города выступают за мирное будущее в демократической Европе. Такое мирное будущее в Европе возможно только со свободной и территориально суверенной Украиной", – подчеркнул бургомистр Берлина.

ФОТО: ВИТАЛИЙ КЛИЧКО / TELEGRAM

Соглашение между столицами Украины и Германии предусматривает сотрудничество в различных сферах, в том числе поддержку в случае стихийных бедствий, и устанавливает канал двусторонней коммуникации с этой целью.

Отдельно Кличко и Вегнер обсудили дальнейшую помощь и передачу Берлином Киеву городских автобусов и коммунальной техники, а также содействие немецкой столицы в создании Киевом муниципального центра протезирования для военных.

"Берлин уже готов направить нескольких техников-протезистов из инновационных берлинских предприятий для передачи опыта и практических учений украинских специалистов", – анонсировал Киевский городской голова.

Берлин стал третьим немецким городом-побратимом для Киева после Мюнхена и Лейпцига.

Согласно официальным данным Киевского городского совета, столица Украины уже заключила соглашения о побратимстве с 70 городами, из них с одиннадцатью – уже после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. Последним из таких городов стал Копенгаген.