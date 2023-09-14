Кілька країн ЄС слідом за Францією перевіряють небезпеку випромінювання від iPhone 12

Бельгія, Нідерланди й Німеччина висловили занепокоєння повідомленнями французького Нацагентства з радіочастот (ANFR) про те, що iPhone 12 є джерелом шкідливої дози електромагнітного випромінювання, й вивчають ситуацію.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації BBC.

Напередодні стало відомо, що Національне агентство Франції з радіочастот виявило рівень поглинання електромагнітної енергії 5,74 Вт на кілограм під час випробувань iPhone 12 у руці й кишені, що перевищує норму ЄС, яка становить 4 Вт на кілограм.

Регулятор дав Apple два тижні на відповідь і усунення проблеми, інакше може зобов’язати компанію відкликати iPhone 12 із французького ринку. Сама Apple заперечує ці висновки і заявляє, що пристрій відповідає всім нормам, що регулюють випромінювання.

Держсекретар Бельгії з питань цифровізації заявив у четвер, що доручив регулятору перевірити iPhone 12, а потім – решту смартфонів Apple та інших виробників на предмет ризиків для здоров'я.

Нідерландське агентство цифрової інфраструктури своєю чергою заявило, що вважає дані ANFR про перевищення рівня випромінювання надійними та зв’яжеться з Apple, але додало, що "гострої загрози безпеці немає".

А німецьке мережеве агентство BNetzA повідомило в коментарі BBC, що рішення Франції може призвести до заходів на рівні ЄС, позаяк французьке відомство поділилось результатами своєї перевірки з регуляторами інших членів Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що у Франції почали розгляд скарги громдаської асоціації на компанію Apple за "оманливі комерційні практики" і заплановане застарівання пристроїв.