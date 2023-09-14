Несколько стран ЕС вслед за Францией проверяют опасность излучения от iPhone 12

Бельгия, Нидерланды и Германия выразили обеспокоенность сообщениями французского Нацагентства по радиочастотам (ANFR) о том, что iPhone 12 является источником вредной дозы электромагнитного излучения, и изучают ситуацию.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации BBC.

Накануне стало известно, что Национальное агентство Франции по радиочастотам выявило уровень поглощения электромагнитной энергии 5,74 Вт на килограмм во время испытаний iPhone 12 в руке и кармане, что превышает норму ЕС, которая составляет 4 Вт на килограмм.

Регулятор дал Apple две недели на ответ и устранение проблемы, иначе может обязать компанию отозвать iPhone 12 с французского рынка. Сама Apple отрицает эти выводы и заявляет, что устройство соответствует всем нормам, регулирующим излучение.

Госсекретарь Бельгии по вопросам цифровизации заявил в четверг, что поручил регулятору проверить iPhone 12, а затем – остальные смартфоны Apple и других производителей на предмет рисков для здоровья.

Нидерландское агентство цифровой инфраструктуры в свою очередь заявило, что считает данные ANFR о превышении уровня излучения надежными и свяжется с Apple, но добавило, что "острой угрозы безопасности нет".

А немецкое сетевое агентство BNetzA сообщило в комментарии BBC, что решение Франции может привести к мерам на уровне ЕС, поскольку французское ведомство поделилось результатами своей проверки с регуляторами других членов Евросоюза.

Ранее сообщалось, что во Франции начали рассмотрение жалобы общественной ассоциации на компанию Apple за "обманчивые коммерческие практики" и запланированное устаревание устройств.