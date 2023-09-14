У Польщі корупційний "візовий скандал": серед фігурантів – ексзаступник голови МЗС

Польська прокуратура в четвер повідомила про оголошення підозри семи чинним і колишнім посадовцям у межах "візового скандалу", пов’язаного з наданням польських віз у посольствах країн Сходу за гроші.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

"Візовий скандал" почався ще минулого тижня, коли польські ЗМІ опублікували розслідування про звільнення заступника міністра закордонних справ Пьотра Вавжика, який відповідав за консульські та візові питання.

З’ясувалось, що Вавжик розпорядився спростити візовий режим для тимчасових працівників із близько 20 країн – насамперед Близького й Далекого Сходу.

На папері йшлось про залучення іноземних працівників, та, за даними ЗМІ, фактично десятки тисяч мігрантів потрапили до Європи через "міжнародні компанії з рекрутингу" – нібито саме вони стояли за схемою.

ЗМІ також стверджують, що звільнений заступник голови МЗС Польщі в ручному режимі розсилав польським консульствам листи з іменами тих, кому потрібно було видавати візи.

Преса описує один із таких випадків: група індійців, видаючи себе за знімальну групу Болівуду, змогла в’їхати до Польщі, заплативши по 25-40 тисяч доларів за людину. Схема такох охопила Гонконг, Тайвань, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Сінгапур, Філіппіни й Катар.

Видання виявили й інші можливі випадки корупції з боку Вавжика: за деякими даними, він нібито блокував призначення очільників диппредставництв, аби влаштувати свого протеже Якуба Осайду послом в Ісландії.

Національна прокуратура Польщі в четвер повідомила, що в межах розслідування "візового скандалу" семеро фігурантів отримали звинувачення, а троє з них – були тимчасово заарештовані. Деталей про фігурантів слідство не розголошує, але уточнює, що вони "не обіймали керівних посад у Міністерстві закордонних справ".

Польський президент Анджей Дуда, коментуючи "візовий скандал", обмежився лише твердженням, що "принаймні частина інформації, що з'являється у ЗМІ, не відповідає дійсності", й закликав до об'єктивності у висвітленні розслідування.

Нагадаємо, раніше цього тижня Європарламент схвалив зміни до внутрішніх правил для посилення запобіжників від корупції згідно з планом реформ президентки органу після корупційного скандалу, відомого як "Катаргейт".